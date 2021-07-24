يوليو 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

غازبروم الروسية تعلن زيادة انتاجها في حقول اقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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غازبروم الروسية تعلن زيادة انتاجها في حقول اقليم كوردستان

أعلنت شركة غازبروم نفط الروسية الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي غازبروم أنها زادت إنتاجها في حقل سرقلة في اقليم كوردستان ليصل إلى نحو 30 ألف برميل يوميا.

وأوضحت الشركة ان الارتفاع الحاصل جاء بعد أن أنهت الشركة في أبريل الماضي حفر بئر إنتاج رابعة ستساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج مستقرة.

وتشارك غازبروم نفط في تنفيذ أربعة مشاريع في العراق ثلاثة منها في إقليم كوردستان وهي حقول شاكال وحلبجة وكرميان. وتمتلك الشركة الروسية حوالي 40 في المئة في امتياز كرميان الواقع في حقل سرقلة و80 في المئة في امتيازي حلبجة وشاكال.

وشهد إنتاج غازبروم نفط العام الماضي أكثر من 1.2 مليون طن في سرقلة، وذلك من أصل 9.3 مليون برميل كما أنها أنتجت خمسة ملايين طن من الحقل منذ بدء العمل هناك قبل عشر سنوات.

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