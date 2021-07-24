هود: الرئيس بارزاني وشعب كوردستان شريكان أساسيان لأمريكا

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود السبت إن الرئيس مسعود بارزاني وشعب كوردستان حليفان مهمان للولايات المتحدة.

وكتب هود على حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في موقع تويتر “إن الرئيس بارزاني وشعب إقليم كوردستان شريكان أساسيان في الحرب ضد داعش”.

وأشاد هود بدور إقليم كوردستان في الحوار الإستراتيجي، قائلاً “أعربنا عن تقديرنا لإسهاماتهم في الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق”.