كوردستان بصدد إلزام الموظفين بأخذ لقاحات «كورونا»

أكدت حكومة إقليم كوردستان، عزمها اتخاذ إجراءات بشأن إلزام موظفيها على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، فيما حذرت صحة كوردستان من خطورة الوضع الوبائي بعد زيادة عدد الإصابات.

المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: «سنتخذ غداً بعض الإجراءات الخاصة بإلزام الموظفين بأخذ اللقاحات ضد كورونا».

وأضاف أن «حكومة الإقليم توجه الموظفين بأخذ اللقاح للسيطرة على انتشار الفيروس».

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان آسو حويزي، إن «الوضع الوبائي في إقليم كوردستان خطير جداً»، لافتاً إلى أن «هنالك تزايد في أعداد الراقدين في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة».

وأشار إلى أن «وزارة الصحة بالإقليم أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله وتناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية».

وأضاف حويزي «لا نستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح والالتزام بالتعليمات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي»، وقال: «نحن الآن في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر».

وتخطى إقليم كوردستان، الجمعة، حاجز 210 آلاف إصابة بـ «كورونا» منذ ظهور الوباء.