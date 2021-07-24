واشنطن تقدم 155 مليون دولار للعراق وتكشف التفاصيل

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، السبت، عن تقديم 155 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الاضافية الى العراق، ليصل مجموع المساعدات الاميركية الى اكثر من 200 مليون دولار خلال السنة المالية 2021.

وذكر مكتب المتحدث بإسم وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في بيان، انه “يسر الولايات المتحدة أن تعلن عن تقديم حوالى 155 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم”.

واضاف، انه “يصل الدعم الإنساني الأميركي للعراق مع هذا التمويل الإضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021”.

واوضح، ان “الولايات المتحدة قدمت منذ السنة المالية 2014 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للعراق والعراقيين في المنطقة”.

وتابع، ان “هذا التمويل يوفر المأوى الحاسم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق، وستدعم البرامج التي تمولها الولايات المتحدة العراقيين النازحين بسبب داعش، إذ لا يزال العديد منهم يواجهون الصعوبات إثر وباء كوفيد-19، ويتمثل هذا الدعم بتعزيز الوصول إلى التوثيق المدني والخدمات القانونية وتحسين قدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش”.

واشار البيان الى انه “لا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، ونحن نقدر كافة الجهات المانحة التي تقدمت وتواصل تشجيع المانحين الحاليين والجدد على زيادة دعمهم للمساعدة في تلبية الاحتياجات”.

ويأتي إعلان بلينكن بعد مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن الجمعة، أكدا خلاله متانة الشراكة بين البلدين.

وقال حسين خلال المؤتمر إن مشاورات الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق تشمل تعزيز التعاون في “المجالات العسكرية والاقتصادية والطاقة النظيفة والصحة، خصوصا مواجهة كورونا،والقوات الامنية العراقية بحاجة للبرامج التي تقدمها واشنطن.