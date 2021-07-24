الميليشيات تهدد بالتصعيد والأعرجي يقول: لآخر يوم من 2021 “طعم خاص”

هددت الميليشيات المنخرطة في صفوف الحشد الشعبي بتصعيد عملياتها ضد الوجود الأجنبي في العراق ما لم ينسحب الأمريكيون من البلاد بشكل كامل، وقالت إن الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن ليس سوى “مسرحية”.

وقالت ما يسمى “الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية” في بيان إن “انسحاب القوات المحتلة لكي يكون حقيقيا يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الأراضي العراقية”.

هذا وأشارت كتائب حزب الله المدعومة من إيران إلى أنها ستواصل “تصعيد عملياتها على كل المواقع حتى خروج آخر جندي” من العراق.

هذا وقال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي “أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه”.

وأضاف الأعرجي “سيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص”.

ويشارك الأعرجي إلى جانب كبار المسؤولين العراقيين في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.