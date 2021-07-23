العثور على جثة “ملك التيك توك في كركوك” بأحد شوارع المدينة

أعلنت شرطة كركوك، وفاة رجل يلقب بـ”ملك التيك توك” في المدينة إثر إصابته بجلطة دماغية.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، الرائد عامر نوري، إن الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود جثة أمام المستشفى الجمهوري في المدينة.

وأضاف أن الشرطة انتقلت إلى الموقع وتبين لها أن الجثة تعود إلى (مزهر مهدي) الذي يعرف في مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “ملك التيك توك”.

وأشار إلى أن موقع العثور على الجثة هو المكان الذي كان يبات فيه مزهر ليلاً، مبيناً أن “المتوفى كان يعاني من أمراض نفسية وحالته الصحية غير مستقرة، وكان مشرداً في الشوارع وكثيراً ما كان يتناول المشروبات الكحولية”.

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن دائرة الطب العدلي في كركوك فإن مزهر مهدي توفي بسبب جلطة دماغية، وتمت مواراته الثرى من قبل البلدية بسبب عدم حضور أي من أهله وأقاربه.