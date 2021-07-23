الامم المتحدة تعلق بشأن الانتخابات العراقية: قد نواجه بسرعة تصورات خطيرة وزائفة

ردت رئيسة بعثة الأمم المتحدة “يونامي” جينين هينيس بلاسخارت، على انتقادات طالتها من جانب سياسيين عراقيين بشأن مواقفها تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت بلاسخارت في بيان الجمعة 23 تموز 2021، إن تغلبت المعلومات المضللة على الواقع، فقد نواجه بسرعة تصورات خطيرة وزائفة ولكنها مقبولة”.

وأضافت: “دعوني أؤكد: بناء على طلب العراق، فإن الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل في مساعدة السلطات في تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية في تشرين الأول”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي شنت، الخميس، هجوما لاذعا على رئيسة بعثة “يونامي” في العراق جينين بلاسخارت، معتبرة بأنها تجاوزت المهام المنوط بها.

وقال رئيس الهيئة فالح الفياض في تغريدة على تويتر، “نرى ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت تجاوزت الدور المهني، واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي”.

وأضاف، “السيد الامين العام للامم المتحدة نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم العراق”.

وختم الفياض تغريدته بهاشتاك “نعم لسيادة العراق”، دون أن يوضح سبب انتقاده لدور بلاسخارت.