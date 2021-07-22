يوليو 22, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة

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فى :أخبار عــامة
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هوشيار زيباري بشأن الحوار الامريكي: القيادات العراقية تحتاج الى تبني مواقف شجاعة وجريئة

 أكد وزير الخارجية العراقي الاسبق هوشيار زيباري؛ يوم الخميس، أن جولة الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي المقبلة في واشنطن؛ هي جولة حاسمة و مفصلية حول مستقبل العراق وامنه واستقراره ومستقبل التواجد والدعم الدولي.

واضاف زيباري في منشور له على موقع فيسبوك؛ أن القيادات العراقية تحتاج المشاركة في الحوارات الامنية و الدبلوماسية والسياسية الى تبني مواقف و قرارات شجاعة وجريئة انطلاقا من مصلحة العراق الوطنية، وان يضعوا مصلحة بلدهم بين أعينهم بعيدا عن المزايدات والشعارات والضغوط، و بعيدا عن الاطماع الاقليمية الجامحة في العراق.

وشدد على “العمل الجاد من اجل التوصل الى نتائج و مخرجات توطد قدرات البلاد الامنية والاستخبارية والجوية لمواجهة الإرهاب الداعشي المتنامي وتعزيز المؤسسات الامنية للوقوف على اقدامها و استمرار التواجد الدولي وفق القرار السيادي العراقي ضمن شروط المحافظة على أمن وسيادة العراق”.

وأردف زيباري؛ أن “العراق ليس افغانستان وانهياره يعني انهيار المنطقة برمتها”.

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