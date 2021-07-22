برزنجي: لتفادي “الكارثة” التزموا بالتدابير الوقائية

وزير صحة إقليم كوردستان للمواطنين : لتفادي “الكارثة” التزموا بالتدابير الوقائية

دعا وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي ، اليوم الخميس ، المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع “كارثة” في ظل انتشار فيروس “دلتا” المتحور في الإقليم.

د.برزنجي الذي اجرى زيارات ميدانية لبعض المستشفيات المخصصة لكورونا في العاصمة اربيل للإطلاع ميدانياً على أوضاع المصابين الذين امتلأت بهم المستشفيات مرة أخرى ، أكد إن الوضع الوبائي تحت السيطرة لكننا نخشى من “الكارثة” التي شهدتها حتى بعض الدول المتقدمة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية من كورونا.

مشدداً ، لهذا يجب ان يتعاون الجميع في الالتزام بتلك الإجراءات وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

موضحاً ، بالقول حاليا تم تخصيص مستشفى طواريء غرب اربيل ايضا لمصابي كورونا وإذا زادت الحالات سنضطر الى تخصيص مستشفى آزادي ايضا للمصابين .

وسجل اقليم كوردستان خلال الساعات الـ 24 الماضية 22 حالة وفاة جديدة بكورونا مع 1220 إصابة جديدة بالفيروس.