22 وفاة و1220 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بيان للوزارة أشار كذلك الى تسجيل 701 حالة شفاء من الوباء .

وبحسب البيان توزعت الاصابات الجديدة على النحو التالي : 419 في اربيل، 488 في السليمانية، 233 في دهوك، 10 في حلبجة، 58 في گرميان، و 12 في رابرين.

فيما توزعت حالت الشفاء كالتالي : 120 في اربيل، 277 في السليمانية، 320 في دهوك، 3 في حلبجة، 29 في گرميان ، و2 في رابرين.

كما أشار بيان الوزارة الى تسجيل 22 حالة وفاة ، توزعت كما يأتي: 4 في أربيل ، 8 السليمانية ، و 10 دهوك.

ومع الاعداد الجديدة يصل اجمالي عدد الاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي الوباء الى 209220 وحالات الشفاء الى 189481 والوفيات الى 4648.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان د.سامان برزنجي دعا ، اليوم الخميس ، المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع “كارثة” في ظل انتشار فيروس “دلتا” المتحور في الإقليم.