الصحة العراقية تعلق على الارتفاع الكبير بوفيات كورونا: “نتجه نحو الاسوأ”

علقت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، على الارتفاع الكبير باعداد الوفيات بفيروس كورونا اليومية في البلاد.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، إن “الزيادة الكبيرة والسريعة وغير المسبوقة لاعداد الوفيات دليلاً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه وزارة الصحة من هذا التهاون”، محذرة أن “الوضع الوبائي نحو الاسوأ”.

وأضافت أنه “ممكن أن تكون الايام المقبلة اكثر من هذه الاعداد اذا استمر عدم الالتزام وعدم الاكتراث لأخذ اللقاح على الرغم من التحذيرات التي اطلقت”.

وأوضحت حسن أن “هذه الايام هي الاصعب وتشهد زيادة غير مسبوقة من اعداد اصابات والوفيات التي تنذر بأن هذه الموجه خطيرة جداً”، محذرة من “فقدان ارواح كثيرة في الايام المقبلة في حال عدم الاستهانة بها، فضلاً عن الحالات الحرجة والشديدة في المستشفيات نتيجة هذه الموجه الشرسة”.

وسجل العراق اليوم اعلى حصيلة وفيات لمرضى فيروس كورونا بلغت 81 حالة، فضلاً عن 8106 إصابة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.