العراق: زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 8106 إصابات و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بلغ 8106 إصابات جديدة، إلى جانب 81 حالة وفاة.

وتماثل 7257 مصاباً للشفاء، فيما وصل مجموع الذين تلقوا اللقاح إلى 1218518 شخصاً.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن إلى 1526943 حالة بينها 1386331 شفاء و19101 وفاة.

ويتلقى 122511 مصاباً العلاج في المستشفيات بينهم 732 في العناية المركزة.