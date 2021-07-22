توافد السيّاح خلال عيد الأضحى ينعش حركة الأسواق في اقليم كوردستان

وصل عشرات آلاف السياح من المناطق العراقية المختلفة الى اقليم كوردستان خلال أيام عيد الاضحى، مما أسهم في إنعاش القطاع السياحي وزيادة حركة الأسواق في الاقليم.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد أعداد الوافدين العراقيين الى منتجعات اربيل ودهوك والسليمانية، وذلك هربا من درجات الحرارة العالية في باقي المناطق العراقية وللتمتع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل في كوردستان، مما أسهم في إنعاش الأسواق بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

وقال مالك أحد الفنادق لكوردستان 24 ان “كافة الغرف في الفندق محجوزة لمدة عشرة ايام أخرى، ولا يمكننا استقبال أحد آخر حاليا”.

وأسهمت الاجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة السياحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظة اربيل، في زيادة نسبة الإقبال على محافظات الاقليم، حيث تم تشكيل عدة لجان لمتابعة احتياجات السياح وضبط الاسعار وتأمين مياه الشرب وغيرها.

ولاقت هذه القرارات استحسانا كبيرا لدى السياح الذين لمسوا الكثير من التسهيلات التي تم تقديمها خصوصا في السيطرات الأمنية.

واثّر تفشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين بشكل سلبي على حركة السياحة في الاقليم مما أضعف حركة السياحة وتسبب بركود اقتصادي.

وقال مالك أحد المطاعم لكوردستان 24 ان “حركة الأسواق والعمل جيدة جدا مقارنة بالعامين الماضيين”.

ووفق احصائيات رسمية فقد وصل أكثر من 90 الف سائح من وسط العراق وجنوبه الى اقليم كوردستان منذ اليوم الاول من ايام عيد الاضحى.

ورغم تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا، إلا أن سلطات الاقليم تؤكد أن الفيروس لا يزال يشكل تهديدا خطيرا. وتؤكد السلطات في كوردستان على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية، خصوصا مع قدوم عيد الاضحى.