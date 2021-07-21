يوليو 22, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
154 مشاهدات

نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس علاقات العراق وإقليم كوردستان والتطورات الإقليمية .

بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر : ” أسعدني التحدث عبر الهاتف اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

مضيفاً : “ناقشنا علاقات العراق وإقليم كوردستان مع اليونان ومجالات التعاون والتطورات الإقليمية”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi