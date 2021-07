نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس علاقات العراق وإقليم كوردستان والتطورات الإقليمية .

بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر : ” أسعدني التحدث عبر الهاتف اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

مضيفاً : “ناقشنا علاقات العراق وإقليم كوردستان مع اليونان ومجالات التعاون والتطورات الإقليمية”.

Pleased to have spoken today on the phone with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. We discussed Iraq and the Kurdistan Region’s relations with Greece, areas of cooperation and regional developments.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 21, 2021