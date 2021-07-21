نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، انه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس علاقات العراق وإقليم كوردستان والتطورات الإقليمية .

بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر : ” أسعدني التحدث عبر الهاتف اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

مضيفاً : “ناقشنا علاقات العراق وإقليم كوردستان مع اليونان ومجالات التعاون والتطورات الإقليمية”.