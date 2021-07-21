عمدة باريس: لن ننسى ابداً دور قوات البيشمركة وقيادة الرئيس بارزاني في هزيمة داعش

أشادت عمدة باريس آن هيدالغو ، اليوم الاربعاء ، بقوات البيشمركة وبقيادة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في قيادة هذه القوات في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وهزيمة التنظيم ، نيابة عن العالم الحر ، قائلة “لن ننسى ذلك ابداً”.

جاء حديث هيدالغو خلال اجتماعها ومحافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو ، على هامش أعمال المؤتمر الـ 41 للجمعية الدولية لمحافظي ورؤساء بلديات المدن الفرانكفونية المنعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا .

وكان قد تم التصويت على انضمام مدينة أربيل ، عاصمة إقليم كوردستان ، إلى منظمة المدن الفرانكفونية العالمية خلال مراسيم ضمن أعمال المؤتمر الـ 89 للمنظمة الذي كان قد انعقد في العاصمة الرواندية كيغالي في يونيو/حزيران 2019 حيث وجهت رئيسة المنظمة آن هيدالغو حينها في كلمة لها، الشكر لوفد حكومة إقليم كوردستان الذي كان يشارك للمرة الأولى في المؤتمر، وأكدت أهمية انضمام مدينة أربيل إلى المنظمة وتعميق علاقاتها مع باقي مدن العالم.

وتتألف منظمة المدن الفرانكفونية العالمية من 194 مدينة تنتمي لـ 51 دولة، وتهدف إلى تأسيس التعاون المتبادل في مختلف المجالات بين المدن الأعضاء فيها، ومركزها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس.

اوميد خوشناو ، أوضح ان اللقاء بنظيرته الفرنسية شهد كذلك بحث تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بين أربيل وباريس لتنفيذ بنود مذكرة التوأمة بين المدينتين (sister city) .

وتابع خوشناو ، بالقول انه ابلغ عمدة باريس تحيات رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، شاكراً المواقف التأريخية لفرنسا في الدعم والمساعدة المستمرة لشعب كوردستان في الأوقات العصيبة ، خاصة خلال هجمة ارهابيي داعش على إقليم كوردستان.

كما اكد خوشناو على تقوية وتعزيز العلاقات بين العاصمتين أربيل وباريس ، كما وجّه دعوة رسمية لعمدة باريس لزيارة أربيل.

وآن هيدالغو من الحزب الاشتراكي ، وهي أول امرأة تترأس عاصمة فرنسا في تاريخ البلاد وشغلت عدة مناصب حكومية قبل توليها منصب عمدة العاصمة .