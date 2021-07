التحالف الدولي: ملتزمون بالشراكة مع البيشمركة

قال التحالف الدولي المناهض لداعش ، اليوم الأربعاء ، انه ملتزم بالشراكة مع قوات البيشمركة التي تواصل تدريباتها ، مشيداً في الوقت نفسه بأداء مقاتلات البيشمركة ودورهن الحيوي.

وقال التحالف الدولي في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة إياها بصورة لمقاتلات من البيشمركة : ” يشارك جنود البيشمركة في التدريب القتالي لاكتساب المهارات اللازمة للقتال وتحقيق النصر في ساحة المعركة”.

وتابع”لقد أثبتت مقاتلات البيشمركة دورهن كمكوِّن أساسي لقوات البيشمركة وكمدافعات عن وطنهن”.

وختمت التغريدة ، بالقول ” تواصل عملية العزم الصلب إلتزامها بالشراكة مع قوات البيشمركة”

Peshmerga soldiers are taking part in combat training to gain the skills necessary to fight & thrive on the battlefield. The female soldiers have proven their role as a vital component of the military & as defenders of their homeland. @CJTFOIR is committed to partner with them. pic.twitter.com/dvtIBw9JSM

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) July 21, 2021