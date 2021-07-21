تسجيل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء (21 تموز 2021)، أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الجائحة لحد الآن الى 18020 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 8320 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين بالوباء في العراق الى 1518837 إصابة.

اما حالات الشفاء الجديدة فقد تم تسجيل 6916 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الجائحة الى 1379074 حالة شفاء.

وتلقى خلال الـ24 ساعة الماضية 27868 شخصاً اللقاح ضد الفيروس، ليصبح مجموع من تلقوا اللقاح 1203546 شخصاً.