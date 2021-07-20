بعد زيادة اصابات كورونا.. اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن الاجراءات الصحية

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا، يوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال ايام عيد الاضحى.

وأكد بيان للجنة العليا؛ على “تشديد الإجراءات الوقائية والصحية في المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، وقاعات الرياضة، وغيرها، ومنع المواطنين من دخولها إلا بعد ارتداء الكمامة”.

واشار البيان إلى أن اللجنة قررت “تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات الأعراس، وغيرها؛ لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاق في حال الإخلال بهذه الإجراءات”.

ولفت إلى أن “يكون دوام العاملين في مؤسسات الدولة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويخول الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بتنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين”.

وشددت اللجنة على “توفير الحماية اللازمة لجميع المستشفيات، وتقليل عدد المرافقين للمرضى” اضافة إلى “توجيه الأوقاف الدينية بالتأكيد على تشديد الإجراءات الصحية في دور العبادة والمزارات كافة”.

وأكدت على “على ضرورة قيام القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كافة ومنظمات المجتمع المدني ببذل كل الجهود لحثّ المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المنافذ التلقيحية”.

كما أكدت “على وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني ، وقيادة عمليات بغداد بمساندة الفرق الصحية التابعة إلى وزارة الصحة في جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين”، بحسب البيان.