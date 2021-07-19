الرئيس بارزاني يوجه رسالة بمناسبة العيد
وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى مسلمي كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال بارزاني في رسالته، “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أوجه أحر التهاني والتبريكات الى عموم مسلمي كوردستان والعراق والعالم ، وأبعث التهاني الى عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان البواسل وجميع المواطنين الكوردستانيين الأعزاء”.
وتابع بارزاني بالقول، “أتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والبركة والسلامة لأهالي كوردستان، وأن يترسخ التآخي والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.