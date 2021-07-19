يوليو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يوجه رسالة بمناسبة العيد

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يوجه رسالة بمناسبة العيد

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى مسلمي كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بارزاني في رسالته، “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أوجه أحر التهاني والتبريكات الى عموم مسلمي كوردستان والعراق والعالم ، وأبعث التهاني الى عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان البواسل وجميع المواطنين الكوردستانيين الأعزاء”.

وتابع بارزاني بالقول، “أتمنى أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والبركة والسلامة لأهالي كوردستان، وأن يترسخ التآخي والوئام والتعايش في بلدنا، وأن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.

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