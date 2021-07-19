نيجيرفان بارزاني يدعو للالتزام التام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، المواطنين، إلى الالتزام التام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية، من فيروس كورونا.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة حلول عيد الأضحى، اليوم الاثنين (19 تموز 2021)، وهذا نصها:

“بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني إلى عوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الشامخين، البيشمركة الأبطال، القوات الأمنية والمسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم، راجياً للجميع عيداً وعطلة حافلين بالأمان والطمأنينة.

أرجو أن يحمل العيد الاستقرار والسعادة معه، وينتهي الوباء والبلاء، وتعود حياة الإنسانية جمعاء إلى طبيعتها وتحل علينا أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف أفضل.

لنتخذ في هذه المناسبة، أفراداً وعوائل ومجتمعاً، من معاني العيد المتمثلة في التسامح والتصالح والعفو والمغفرة أساساً لتعميق التعايش وقبول الآخر والمصالحة، ولنتعاون كلنا يداً بيد وصفّاً واحداً متلاحمين من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكوردستان.

أدعو المواطنين الأعزاء، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أحبتهم، إلى الالتزام التام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية.

عيد مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير وليحفظ الله تعالى الجميع”.