مسرور بارزاني يهنىء بالأضحى ويهيب بالمواطنين الالتزام باجراءات الوقاية من كورونا

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021، رسالة تهنئة إلى المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

مسرور بارزاني ، قال في رسالة التهنئة ” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مسلمي إقليم كوردستان والعراق والعالم بأسره، وأخص بالذكر الأبطال في قوات البيشمركة الباسلة وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم ، متمنياً أن يقضوا أيام العيد بأجواء بهيجة مفعمة بالأفراح والمسرّات”.

مضيفاً ، إن ” ما يدعو للأسف ، هو أن معدل الإصابات بفيروس كورونا أخذ يتصاعد في الآونة الأخيرة، لذا أهيب بمواطني إقليم كوردستان جميعاً الالتزام التام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية.”

وختم “عيدكم مبارك وكوردستان دائماً سالمة ومزدهرة”.