البيشمركة والدفاع العراقية تبحثان تسليح لواءين مشتركين لملاحقة داعش في مناطق الفراغ الامني

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، إنها بصدد إجراء محادثات حول تسليح لواءين مشتركين مع الجيش العراقي في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

وكيل الوزارة سربست لزكين ، قال انه ” بعد أن تم البدء بالعمل بمركز التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع العراقية والبيشمركة، من المؤمل استحداث لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصل أربيل وبغداد العام الماضي لاتفاق على تشكيل 4 مراكز للتنسيق الأمني المشترك بين الجانبين ، للتصدي لفلول داعش في تلك (المتنازع عليها).

وكيل وزارة البيشمركة أوضح بالقول ان “هناك تطورات جيدة بين أربيل وبغداد بهذا الصدد ونتباحث بشأن التسليح وهيكلية القوات ورواتبهم ونحن قد أكملنا جميع تحضيراتنا للعمل بهذا الشأن”.

وسبق أن دعا إقليم كوردستان إلى إنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش الاتحادي لتأمين مناطق الفراغ الأمني في (المتنازع عليها) من التهديدات الإرهابية وتنامي خلايا داعش.

ونفذ عناصر داعش في الآونة الأخيرة عدة هجمات في تلك المناطق والتي تشمل مساحات واسعة من الأراضي تبدأ من الحدود السورية غرباً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وثم كركوك وصولاً إلى ديالى عند الحدود مع إيران .

سربست لزكين ، أشار الى ” توصل كل من التحالف الدولي وإقليم كوردستان والعراق إلى قناعة تامة بأن هذه التحركات والهجمات الإرهابية باتت خطرة جداً وتشكل مخاطر كبيرة لذا على الجميع التكاتف والعمل المباشر من اجل التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مناطق الفراغ الأمني”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال ، امس الأحد ، إن الجماعات التي تقصف إقليم كوردستان بالصواريخ هي نفسها التي تستهدف منشآت حيوية في بغداد ومناطق عراقية أخرى، مشدداً على أن التنسيق الأمني مع حكومة إقليم كوردستان في أفضل حالاته.

مؤكداً ، على أن “جماعات اللادولة” تستهدف الإقليم كما هو الحال بالنسبة لبغداد.

وقال إن التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل “ممتاز”، وأكد وجود “عمل مشترك” وصفه بالجيد أسفر عن اعتقال مجاميع داخل الإقليم وفي بغداد.