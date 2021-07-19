يوليو 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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في قبضة الشرطة.. حارس مصرف خطط لسرقة مليون دولار من بنك في كرميان

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فى :أخبار عــامة
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في قبضة الشرطة.. حارس مصرف خطط لسرقة مليون دولار من بنك في كرميان

اعلنت مديرية شرطة كرميان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على حارس بنك في قضاء كلار خطط لسرقة البنك خلال ايام عيد الاضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة من شرطة كرميان وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على حارس بنك كلار كان يخطط لسرقة البنك خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن الحارس اعترف أمام قاضي التحقيق.

وأكد قدوري؛ ان المتهم يخضع للتحقيقات أمام الجهات القضائية وفق المادة 444، مشيرا الى ان القاء القبض على حارس البنك أحبط محاولة سرقة مليون دولار كانت مودعة في البنك.

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