مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 480 مليون دينار لمعالجة المصابين بآثار استخدام السلاح الكيماوي بحلبجة

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بتخصيص 480 مليار دينار لمستشفى معالجة ضحايا السلاح الكيماوي في محافظة حلبجة.

واستخدم النظام العراقي السابق، السلاح الكيماوي في مدينة حلبجة عام 1988، حيث اسفر القصف عن وقوع عشرات آلاف الضحايا والمصابين، ولا تزال تأثيرات السلاح الكيماوي تظهر لحد اليوم، وتتسبب بإصابات بالسرطان وأمراض اخرى في المنطقة.

واعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان في بيان، انه “ضمن خطوات إيلاء الأهمية لصحة المواطنين الأعزاء في حلبجة الشهيدة، وسعيا لتفعيل وتنشيط عمل المستشفى الخاص بمعالجة المصابين بآثار استخدام السلاح الكيماوي، فقد وجه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بتخصيص 480 مليون دينار للمستشفى”.

واكدت وزارة الصحة في بيانها ان هذا المبلغ سيتم استخدامه لتأمين الأدوية والأجهزة اللازمة لمعالجة المرضى نتيجة التأثر بالسلاح الكيماوي في محافظة حلبجة.