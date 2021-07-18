كوردستان تخصص اكثر من 13 مليار دينار لاستكمال بناء السدود ومواجهة الجفاف

أعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة كوردستان، اليوم الاحد، عن تخصيص اكثر من 13 مليار دينار لاستكمال مشاريع بناء السدود في الاقليم بشكل نقدي وعبر مراحل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد المساعي المستمرة للوزارة لمواجهة ظاهرة الجفاف وتوجيه سلة مقترحات ومعالجات ومطالب امام رئاسة مجلس الوزراء، واستجابة لتلك السلة حصلت الموافقة في 12 تموز الجاري بالامر المرقم 8439 الموقع من قبل رئيس المجلس مسرور بارزاني على تأمين وصرف مبلغ 13040.000.000 ثلاثة عشر ملياراً واربعين مليون دينار لاستكمال مشاريع بناء السدود في اقليم كوردستان، مبيناً أن المبلغ يتم تأمينه نقداً وعبر مراحل وفقاً للاعمال المنجزة وتعليمات تنفيذ العقود مع الحكومة.

وأوضح البيان أن آليات الصرف تتم وفقاً للتفاصيل الدقيقة المرفقة بجدول موضح فيه الاسم ومكان المشروع ونسبة التنفيذ والمبلغ والمدة المقدرة بالنقد من المجموع الكلي لاستكمال المشاريع.