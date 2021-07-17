مسرور بارزاني يدعو المسيحيين لإنهاء الغربة ويعد بتسهيل عودتهم لديارهم

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 17 تموز (يوليو) 2021، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشاد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم بتجربة الوئام والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان والذي أصبح بفضلها نموذجاً مزدهراً للتسامح وحماية حقوق المكونات في المنطقة.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والانسجام بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان والعراق، ودعا المسيحيين في الخارج للعودة إلى ديارهم وخدمة كوردستان، وأكد أن حكومة إقليم كوردستان ستوفر كل التسهيلات اللازمة لعودتهم وحماية حقوقهم.