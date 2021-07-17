تراجع باعداد اصابات ووفيات كورونا باقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، يوم السبت، عن تراجع ملحوظ باعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا بالاقليم.

وبحسب الموقف الوبائي للوزارة، فأن الاقليم سجل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 942 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن الاصابات توعت كالاتي: 65 اربيل، 114 السليمانية، 763 دهوك.

ووفقاً للموقف فقد اكتسب 838 مريضاً الشفاء التام، مشيراً إلى أن حالات الوفاة توزعت على هذا النحو: 109 اربيل، 233 السليمانية، 468 دهوك، 2 حلبجة، 26 كرميان.

وبين الموقف الوبائي للإقليم تسجيل 6 حالات وفاة وكما يأتي: 1 اربيل، 1 السليمانية، 4 دهوك.

وكان الاقليم قد سجل امس الجمعة 1114 إصابة بالفيروس ، و8 حالات وفاة.