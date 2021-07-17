الكاظمي يبلغ زعامات سياسية عن الجهة التي ينتمي إليها قاتل الهاشمي

قال عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم السبت، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ اغلب الزعامات السياسية بالفصيل الذي ينتمي اليه قاتل الشهيد هشام الهاشمي.

وذكر الربيعي في بيان، إنه “من الضروري دعم جهود المؤسسة الامنية في ملاحقة قتلة الناشطين والاعلاميين والكفاءات العراقية، مشدداً على ضرورة تنظيف الاجهزة الامنية من المندسين الذين اساءوا الى جهود وتضحيات ودماء العديد من المنتسبين والضباط الذين هم حماة الوطن”.

وأضاف، أن “الكاظمي ابلغ اغلب قادة الكتل السياسية باسم الفصيل الذي ينتمي اليه قاتل الشهيد الهاشمي، داعياً إلى الإعلان بشكل واضح وصريح عن اسم تلك الجهة للحد من هذه العمليات الاجرامية وليعرف الشعب العراقي من يقف معه ومن يتاجر بجروحه ومعاناته”.

وعرضت قناة السومرية الفضائية، أمس الجمعة، تفاصيل جريمة اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

واعترف المدعو أحمد الكناني (قاتل الهاشمي)، من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

وقال الكناني، أنه “تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية”.

وعن تفاصيل العملية، أشار إلى أن تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة “ذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال”.

وأضاف الكناني، “انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي الشخصي”.

وفي 6 تموز 2020، قتل الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.