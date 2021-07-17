وفد كوردستان يشارك في الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي بواشنطن

أعلنت مسؤولة ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بيان سامي عبد الرحمن، أن وفد الإقليم سيشارك في الجولة المرتقبة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن، إن «وفد الإقليم سيشارك الأسبوع المقبل في جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي لبحث تحديد جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق».

وذكرت عبد الرحمن، أن مشاركة ممثلي إقليم كوردستان في هذه الحوارات «مهمة للغاية لمناقشة مسألة ذات أهمية».

يأتي هذا في وقت يعتزم فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بزيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن، الأسبوع المقبل.

وبحسب حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، فإن الجانبين سيبحثان ملف انسحاب القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها في البلاد.

وإلى جانب ملف الانسحاب، يتضمن الحوار الاستراتيجي قضايا أخرى مثل الطاقة والتغير المناخي والملف الأمني والصحة والثقافة والتعليم وحقوق الإنسان والانتخابات.

وتقود الولايات المتحدة، منذ عام 2014، تحالفاً دولياً لمكافحة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية.

وعقدت الولايات المتحدة والعراق ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي لغاية الآن. وعُقدت الجولة الأولى في حزيران / يونيو 2020، بينما عقدت الثانية في آب / أغسطس من العام نفسه، بينما اختتمت الجولة الثالثة في نيسان / أبريل 2021 دون التوصل إلى نتائج.

وتناولت الجولات السابقة ملف سحب القوات الأمريكية بضغوط متواصلة من قوى عراقية موالية لطهران ومناهضة للوجود الأجنبي.