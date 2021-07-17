وثيقة .. المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجرّد لاهور جنكي من صلاحياته

قرر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن المكتب السياسي والتي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإنه وفقا للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 – 7 – 2021 بشأن الخلاف بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) صدّق أعضاء المكتب السياسي كافة على هذا القرار:

1-يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي.

2 – القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره الموافق 17 من شهر تموز الجاري.