مقتدى الصدر: لم يبقى في العراق الا الخراب والذل .. لن اشترك في الانتخابات

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الصدر في كلمة متلفزة اليوم، إنه “حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه أعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الإنتخابات فالوطن أهم من كل ذلك”.

وأضاف، “أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كان يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع اما قاصر أو مقصر او يتبجح بالفساد”.

مشيرا الى أن “ما يحدث في العراق مخطط دولي شيطاني لاذلال الشعب واحراقه” وفق قوله .

وقال الصدر انه لم يبقى في العراق الا الخراب والذل والهوان والبلاء والظلم الذي لم يعد بالمقدور محوه أو تقليله .

وتابع بالقول ، ان الكل تحت طائلة الحساب .

كما حذر الصدر العراقيين من ان يكون مصير العراق كمصير سوريا وأفغانستان أو غيرها من الدول التي قال انها وقعت ضحية السياسات الداخلية والاقليمية والدولية .