أربيل تشيد أحد أكبر مصانع الحديد والصلب على مستوى إقليم كوردستان والعراق

كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، عن منح ترخيص لبناء أحد أكبر مصانع الحديد والصلب على مستوى إقليم كوردستان والعراق في مدينة أربيل، برأس مال 341 مليون دولار، مشيراً إلى أنه سيبدأ الإنتاج اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال د. محمد شكري لـ (باسنيوز): «أصدرنا مؤخراً رخصة مشروع صناعي مهم، وهو عبارة عن مصنع لحديد البناء في أربيل، برأس مال 341 مليون دولار، وفق مقاييس عالمية وتكنولوجيا متطورة».

وأشار إلى أن «هذا المعمل سيحول سنويا 750 ألف طن من الحديد الخردة إلى قضبان البناء»، موضحاً أن «المعمل سيكون قادراً على العمل بالاعتماد على الحديد الخردة وكذلك الحديد الخام، وسيكون واحداً من أكبر معامل الحديد في إقليم كوردستان والعراق أيضاً».

وأوضح أن أكثر من 500 عامل محلي سيعملون في المشروع في طور التشييد، وعند استكماله سيوفر المعمل أكثر من ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن إنتاج هذا المعمل سيطرح في أسواق إقليم كوردستان والعراق اعتباراً شهر شباط العام المقبل، موضحاً أن «المشروع يعتمد كلياً على رأس المال المحلي، وهو حالياً في طور الإنجاز، وسيبدأ بالإنتاج مطلع العام المقبل وسيوفر الكثير من فرص العمل».

ويعد هذا المعمل الثاني من نوعه في إقليم كوردستان الذي ترخص له الكابينة الحكومية التاسعة للإقليم.