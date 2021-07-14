القبض على مراهقين استدرجا فتاتين قاصرتين تبلغان 14 و 13 عاما الى بغداد

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، التحفظ على فتاتين قاصرتين والقاء القبض على مراهقين قاما باستدراجهن الى العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، ان “مفارز قسم شرطة الصالحية في قيادة شرطة بغداد بالتعاون مع مفارز الامن الوطني والجيش العراقي تحفظت على فتاتين قاصرتين أحدهما من مواليد ٢٠٠٨ والأخرى من مواليد ٢٠٠٧ تم استدراجهن من قبل مراهقين الاول مواليد ٢٠٠٥ والآخر ٢٠٠١ “.

واضافت انه “تم التعرف على المتهمين اللذين اقدما على استدراجهن من احدى المحافظات الى العاصمة بغداد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين والتحفظ على الفتاتين واصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.