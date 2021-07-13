إقليم كوردستان وبلجيكا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021، السفير البلجيكي لدى العراق والأردن فيليب فاندن بولكه.

وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين بلجيكا وإقليم كوردستان.

ونقل السفير البلجيكي تحيات رئيس الوزراء البلجيكي وتقديره إلى رئيس الحكومة، مشيراً إلى الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس الحكومة إلى بلجيكا، كذلك أعرب عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات ونقلها إلى آفاق أوسع مع إقليم كوردستان في المجالات كافة.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى بلجيكا على دعمها المتواصل لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وشدد على ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف بين بلجيكا وإقليم كوردستان في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.