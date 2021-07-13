مرور اقليم كوردستان يسمح بتغيير لوحات السيارات بين المحافظات

أعلن المتحدث باسم مديرية المرور في اربيل فاضل حاجي عن السماح للمواطنين بتغيير ارقام سياراتهم من محافظة الى أخرى.

وقال فاضل حاجي في تصريح صحفي انه يتم تسيير معاملات نقل وتغيير لوحات السيارات لجميع المواطنين في عموم محافظات الاقليم، مشيرا الى ان اي مواطن يريد تغيير رقم سيارته من محافظة الى اخرى عليه تقديم طلب الى مديرية المرور العامة في اربيل للحصول على الموافقة اولا.

واوضح انه في حال حصول المواطن على الموافقة فإنه يستطيع البدء بمعاملة نقل وتغيير رقم السيارة في محافظته، وتسديد الرسوم والمخالفات ان كانت في ذمته، مبينا ان المعاملة تعود لمرور اربيل ويتم اسقاط رقم السيارة، واعطاء رقم جديد حسب المحافظة التي يسكن فيها، مشددا على ان المواطن لا يدفع اي مبالغ اضافية جراء النقل والتغيير سوى الرسوم الاعتيادية والغرامات المرورية التي بذمته.