(باسنيوز) تكشف تفاصيل تقرير نيابي مشترك بشأن تداعيات قتال PKK وتركيا على إقليم كوردستان

قدمت لجنة نيابية مشتركة، تقريرها بصدد تداعيات قتال تركيا وحزب العمال الكوردستاني PKK إلى رئاسة برلمان كوردستان، حيث يؤكد التقرير أن PKK هو السبب الرئيسي لهجمات تركيا على أراضي إقليم كوردستان.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فإن رئاسة برلمان كوردستان قد تسلمت تقرير اللجنة النيابية المشتركة، وهي بصدد اتخاذ قرار بصددها.

تقرير اللجنة النيابية المشتركة، يؤكد أن «وجود مسلحي PKK يوفر الذريعة الرئيسية للجيش التركي كي يهاجم أراضي إقليم كوردستان».

كما يشير التقرير إلى أن «العديد من مقاتلي البيشمركة استشهدوا بهجمات PKK، وتكبد الكثير من المواطنين أضرار وخسائر فادحة وجرى إخلاء وتدمير المئات من القرى بسبب هذا الحزب، إلى جانب استشهاد العديد من المدنيين ونزوح حوالي 16 ألف شخص، عدا عن احتراق آلاف الدونمات من حقول ومزارع وغابات القرى الحدودية في زاخو وآميدي (العمادية)».

ويؤكد التقرير كذلك، أن «آلاف خلايا النحل أتلفت، وبات الآلاف من المواطنين عاطلين عن العمل، كما تدمرت مباني حكومية وأهلية كثيرة بسبب PKK».

ويلفت التقرير إلى «ضرورة ترتيب البيت الكوردي والحفاظ على مصالح إقليم كوردستان، في الوقت الذي يتعرض فيه الإقليم إلى تهديدات وأخطار كثيرة».

ويدعو التقرير كلاً من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان إلى العمل على «إبعاد قتال PKK وتركيا عن أراضي إقليم كوردستان، ونشر ألوية إضافية من حرس الحدود في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان مع تركيا وإيران»، لوجود 3 ألوية حرس حدود فقط حالياً، مشيراً إلى ضرورة زيادة عددها.

كما يتضمن التقرير مقترحاً بتعويض ضحايا ومتضرري العمليات القتالية بين PKK وتركيا.