العراق.. 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، اليوم الأثنين (12 تموز 2021)، إنها سجلت 9149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وبهذا يصل إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 1438511 شخصاً في عموم مدن ومحافظات العراق.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 7098 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الذين اكتسبوا الشفاء من كورونا إلى 1313552 شخصاً.

أما حالات الوفاة فبلغت 44 حالة، وبهذا يصل عدد الذين توفوا بسبب فيروس كورونا في العراق إلى 17592 شخصاً، منذ انتشار الوباء في البلاد.

وشهدت نسب الإصابة انخفاضاً ملحوظاً خلال اليومين السابقين، لتعاود الصعود من جديد مع تسجيل 9149 إصابة جديدة.

وزارة الصحة ذكرت أن 39061 شخصاً تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبهذا يصل العدد الكلي للذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس إلى 1 مليون و 54318 شخصاً.