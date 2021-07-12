“المقاومة العراقية” تعلن “حرباً مفتوحة” ضد الامريكيين: لا هدنة جديدة

أكدت حركة “عصائب اهل الحق”، يوم الاثنين، رفض “فصائل المقاومة العراقية” منح هدنة جديدة مع القوات الامريكية، مشيرة إلى بدء “حرب مفتوحة بعمليات نوعية”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن “فصائل المقاومة أعلنت انتهاء الهدنة، وقد بدأت بعمليات نوعية ضد المصالح الأمريكية في العراق”.

وأضاف السعدي أن “لا هدنة مع الاحتلال”، مشدداً على أن “المقاومة ماضية في حرب مفتوحة لمواجهة الاحتلال الأمريكي حتى الخروج”.

وأشار إلى أن “بعض الكتل السياسية تدور في الفلك الأمريكي وترتبط مصالحها بوجود الاحتلال”، مضيفاً أن “هؤلاء يفضلون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للبلاد”.

واضاف أيضاً أن “الحالة الوطنية ترفض وجود الاحتلال في العراق”، مشدداً على ضرورة “تطبيق قرار البرلمان العراقي والمرجعية والإرادة الشعبية القاضي بخروج القوات الاجنبية من البلاد “.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، في 25 شباط 2021، بأن قادة سبعة فصائل شيعية قرروا خلال اجتماع لهم إنهاء الهدنة مع القوات الامريكية في العراق.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة العراقية” في العاشر من تشرين الأول 2020، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و”المقاومة العراقية” جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها “كتائب حزب الله العراقي” و”عصائب أهل الحق” و”حركة النجباء”.