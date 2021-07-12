مصدر أمني : ٣ أنواع من المسيرات بحوزة الميليشيات.. هذا النوع لم يستخدم بعد !

أكد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين ، ان الميليشيات (الولائية) التابعة لإيران في العراق تمتلك ٣ أنواع من الطائرات المسيرة ، النوع الأول منها صغيرة الحجم ويكون وزنها اقل من ٢٥ كليوغرام ويتم اطلاقها عبر منصة اطلاق وهي الأكثر استخداماً من قبل هذه الميليشيات.

وأوضح المصدر لـ(باسنيوز)، ان “النوع الثاني هو متوسط الحجم ويكون وزنها نحو ١٠٠ كيلوغرام ويتم اطلاقها من خلال عجلة متحركة تسير بسرعة كبيرة لمساعدة الطائرة على الإقلاع وهذين النوعين تستخدم في الهجمات والمراقبة”.

وبيّن المصدر الأمني العراقي ، مفضلاً عدم الكشف عن هويته ، بان “النوع الثالث هي المسيرات كبيرة الحجم والتي تقلع من خلال مدرج خاص بالطائرات فقط وهذا النوع لم يستخدم لغاية اليوم في الهجمات ضد الأهداف الامريكية في العراق وقد يتم استخدامه خلال الأيام المقبلة مع التصعيد الحاصل بين الجانبين”.

ودأبت الميليشيات الموالية لإيران في العراق في الآونة الأخيرة على استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد ضد المصالح الأميركية والعراقية، وسط توتر بين واشنطن وطهران.

ويقول مراقبون عراقيون إن هذا الأسلوب في الهجمات هو تكتيك جديد، تتبعه الفصائل المسلحة الموالية ، من أجل إجبار الأميركان على ترك العراق ومغادرته.