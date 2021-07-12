الصدر: الذين يقصفون المطارات والمنطقة الخضراء اكثر المستفيدين من وجود قوات “الاحتلال”

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، بان الجماعات التي تقصف المطارات والمنطقة الخضراء هي من اكثر المستفيدين من وجود قوات “الاحتلال” حسب وصفه .

الصدر تسائل خلال اجتماعه باعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري ونواب كتلته سائرون ، “ماذا حقق قصف مطار أربيل وغيره، سوى إضافة قوات الاحتلال 4 آلاف جندي ، بدل ما كان يريد الانسحاب”، مضيفاً ” وهناك مستفيد من وجود الاحتلال ، فإذا خرجت هذه القوات سيفقدون لقمة عيشهم ، فهؤلاء لقمتهم بالسياسية ومن دون سياسية يصبحون صفر، كما وبعض آخر لقمتهم بالمقاومة لأنهم صفر بلا مقاومة”، مستدركاً “هذه إذا كانت هي مقاومة فعلية اصلاَ”.

وتابع الصدر ، بالقول “لو حاصر اتباع التيار الصدري المنطقة الخضراء من أجل إطلاق سراح ” فلان ” لكانوا قد وصفوهم بالارهابيين وحركوا عليهم الجيوش” في إشارة الى الميليشيات التي حاصرت واقتحمت المنطقة الخضراء مؤخراً لاطلاق سراح مسؤول عمليات الانبار في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح.

كما اشار الى انه ” لو هددنا بحرق صناديق الاقتراع، وأن لا تكون هناك انتخابات أصلاً لأصبحنا أعداءً للديمقراطية والحرية”.

وقال زعيم التيار الصدري ، انه لا توجد جهة معصومة من الفساد حتى التيار الصدري الا انه لا يتستر على الفاسدين في التيار كما تفعل الاحزاب والكتل السياسية الأخرى .