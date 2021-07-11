مالية اقليم كوردستان تصدر بيانا حول استلام 200 مليار دينار من بغداد

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، استلامها مبلغ 200 مليار دينار من بغداد، مبينة ان المبلغ تم تحويله في حساب الوزارة بالبنك المركزي العراقي في اربيل.

وقالت الوزارة في بيان انه في تمام الساعة الثانية من مساء اليوم الاحد 2021/7/11، ووفق اطار تطبيق الاتفاقية بين اقليم كورستان وبغداد، وصلت اول دفعة من المبالغ المالية من الحكومة الاتحادية والبالغة 200 مليار دينار، ووضعها في حساب وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي فرع اربيل.

وكان وزير المالية الاتحادي علي عبد الامير علاوي، قد اعلن في وقت سابق من اليوم الموافقة على ارسال مبلغ 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان كانت الحكومة الاتحادية قد قررت في السابق ارسال المبلغ.

وقال علاوي، ان الحكومة الاتحادية وافقت على كتاب ايداع مبلغ مالي قدره 200 مليار دينار في حساب بنك حكومة الإقليم.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا في تصريح سابق لـ PUKmedia اليوم الاحد 11/7/2021، ان ارسال مبلغ 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان جاء نتيجة اصرار ودفاع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لان الحكومة الاتحادية قررت في وقت سابق ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.