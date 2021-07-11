العراق.. 7616 إصابة و33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة العراقية تسجيل 7616 إصابة و33حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد (11 تموز 2021)، أنه تم تسجيل 9616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس ولحد الآن إلى 1429362 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفيروس فقد بلغت 5937 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس في العراق إلى 1306454 حالة، لحد الآن.

في حين تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين في العراق جراء الفيروس لغاية الآن 17548 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة العراقية.

وتم كذلك تسجيل 8774 حالة لقاح جديدة ضد الفيروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاحات في العراق لحد الآن 470137 شخصاً.