حكومة إقليم كوردستان تعلن 14 تموز عطلة رسمية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 14 يوليو/تموز الجاري عطلة رسمية في مؤسساتها وفق ماصرح المتحدث باسمها د.جوتيار عادل .

موضحاً ، بالقول انه وفقا لجدول العطل الرسمية لحكومة إقليم كوردستان، سيتم تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم واحد خلال الأسبوع الجاري ، لافتاً الى انه وبحسب الجدول فإن حكومة الإقليم تعطل الدوام الرسمي في الـ14 من يوليو/ تموز من كل عام بمناسبة تأسيس الجمهورية العراقية.

وتأسست الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958، وهو اليوم الذي تمت الإطاحة فيه بالحكم الملكي في العراق.