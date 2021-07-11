يوليو 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة إقليم كوردستان تعلن 14 تموز عطلة رسمية

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فى :أخبار عــامة
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حكومة إقليم كوردستان تعلن 14 تموز عطلة رسمية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 14 يوليو/تموز الجاري عطلة رسمية في مؤسساتها وفق ماصرح المتحدث باسمها د.جوتيار عادل .

موضحاً ، بالقول انه وفقا لجدول العطل الرسمية لحكومة إقليم كوردستان، سيتم تعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم واحد خلال الأسبوع الجاري ، لافتاً الى انه وبحسب الجدول فإن حكومة الإقليم تعطل الدوام الرسمي في الـ14 من يوليو/ تموز من كل عام بمناسبة تأسيس الجمهورية العراقية.

وتأسست الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958، وهو اليوم الذي تمت الإطاحة فيه بالحكم الملكي في العراق.

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