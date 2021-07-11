نائب محافظ دهوك: قتال PKK وتركيا يمنع الشركات من تنفيذ المشاريع الخدمية

كشف نائب محافظ دهوك، اليوم الأحد، أن القتال الدائر بين حزب العمال الكوردستاني PKK وتركيا في القرى الحدودية بالمحافظة يمنع الشركات من القدوم وتنفيذ المشاريع الخدمية فيها.

وقال ماجد سيد صالح لـ (باسنيوز): «هناك أكثر من 100 مشروع خدمي على مستوى دهوك في طور التنفيذ، بعضها تم الإعلان عنها وبعضها في مرحلة الإعداد، إلا أن قتال تركيا وPKK كان له تأثير سلبي للغاية على إعلان وتنفيذ هذه المشاريع».

وأوضح أنه «في بعض المناطق، هناك مشاريع قائمة توقفت كمشاريع مياه الشرب والكهرباء بسبب قتال PKK وتركيا، ومناطق أخرى تتخوف الشركات من القدوم إليها للبدء بتنفيذ المشاريع لنفس الأسباب، ما يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين».