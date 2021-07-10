يوليو 10, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني والجربا يبحثان الأزمة السورية ويؤكدان على أهمية حلها بعدالة

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني والجربا يبحثان الأزمة السورية ويؤكدان على أهمية حلها بعدالة

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 تموز (يوليو) 2021، رئيس جبهة السلام والحرية أحمد الجربا.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في سوريا والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة جهود المجتمع الدولي في سبيل حل القضية السورية، بالإضافة إلى بحث العلاقات بين القوى السياسية الكوردستانية السورية والمعارضة السورية.

وأكد الجانبان على أهمية حل الأزمة السورية بصورة عادلة وبما يخدم مصالح مختلف المكونات السورية، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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