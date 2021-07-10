الأمن النيابية: التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي أتى ثماره

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أيوب الربيعي، اليوم السبت، أن التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي «أتى ثماره» معلناً إنهاء خطر «الوديان الساخنة» التي ينشط بها عناصر داعش، بين ديالى وإقليم كوردستان لأول مرة بعد عام 2003.

وقال الربيعي، إن «الوديان على الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية شكلت مصدر تحدي أمني منذ سنوات بسبب نشاط خلايا داعش التي شنت من 5 إلى 7 هجمات خلال الاشهر الماضية ما أدت إلى سقوط ضحايا من القوات الأمنية والبيشمركة والمدنيين».

وأضاف أن «التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة أتى ثماره في ضبط كامل الحدود وإنهاء خطر الوديان الساخنة لأول مرة بعد 2003»، مؤكداً أنه «لم تسجل أية خروقات خلال شهر حزيران الماضي».

وأشار إلى أن «كل الفراغات التي كانت موجودة بين القطعات على طول الطريق جرى احتوائها من خلال التنسيق الأمني الذي اعتمد إطاراً بالغ الأهمية، وهي المعلومات المتبادلة لمسك القاطع لدرء مخاطر الإرهاب»، لافتا إلى أن «بعض المناطق كانت ساخنة ومصدر لانطلاق العديد من الهجمات، لكن الوضع حاليا اختلف بشكل كبير».

وتشهد المناطق الحدودية بين ديالى وإقليم كوردستان، خروقات أمنية بين الحين والآخر، ينفذها عناصر داعش، وبقيت دون حل بسبب عدم تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› وعدم التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وفي تموز 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى تشكيل أربعة مراكز أمنية مشتركة، لسدّ الفراغات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، عند حدود المناطق ‹المتنازع عليها›.