اقليم كوردستان يسجل 772 حالة شفاء و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 772 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 500، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (6022 فحوصات جديدة)

• (1582) اربيل

• (1278) السليمانية

• (3162) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (537 اصابة جديدة)

• (47) اربيل

• (54) السليمانية

• (436) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (772 حالة شفاء جديدة)

• (108) اربيل

• (233) السليمانية

• (410) دهوك

• (2) حلبجة

• (18) كرميان

• (1) رابرين

4. الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (5) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.