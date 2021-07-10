يوليو 10, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اقليم كوردستان يسجل 772 حالة شفاء و8 وفيات بكورونا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
81 مشاهدات

اقليم كوردستان يسجل 772 حالة شفاء و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 772 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 500، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (6022 فحوصات جديدة)

• (1582) اربيل

• (1278) السليمانية

• (3162) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2. الاصابات: (537 اصابة جديدة)

• (47) اربيل

• (54) السليمانية

• (436) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (772 حالة شفاء جديدة)

• (108) اربيل

• (233) السليمانية

• (410) دهوك

• (2) حلبجة

• (18) كرميان

• (1) رابرين

4. الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (5) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi