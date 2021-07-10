إقليم كوردستان يعلن أول يوم من أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر تموز/يوليو أول أيام عيد الأضحى.

وقالت الوزارة في بيان، إن “يوم 19 من تموز هو يوم الوقوف على جبل عرفة، واليوم الذي يليه يكون أول أيام عيد الأضحى”.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، وأن الأحد المقبل 11 يوليو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة.