تصريح مثير للسيسي بشأن سد النهضة

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه لا أحد يستطيع أخذ قطرة مياه من مصر، في إشارة الى أزمة سد النهضة مع أثيوبيا.

وقال السيسي في تصريح بشأن سد النهضة، “محدش هيقدر ياخذ نقطة مياه من ⁧ ‫‫مصر‬⁩ .. وإلا ستشهد المنطقة عدم استقرار لا يتصوره أحد.. واللي عاوز يجرّب يجرّب”.

وتريد إثيوبيا من بناء السد توسيع صادراتها من الطاقة، بينما تعتمد مصر تقريبا بشكل حصري على مياه نهر النيل في الزراعة والصناعة والاستخدام المحلي.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت قبل أشهر بالمرحلة الأولى من ملء السد وبدأت قبل أيام بالمرحلة الثانية.