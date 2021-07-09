يوليو 09, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة إقليم كوردستان توجه بوضع إشارة الحجز على شركات نفطية

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فى :أخبار عــامة
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حكومة إقليم كوردستان توجه بوضع إشارة الحجز على شركات نفطية

قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، وضع إشارة الحجز على مجموعة من الشركات العاملة في مجال النفط لعدم دفعها الضرائب المترتبة عليها.

ووفقا لكتاب صادر عن المديرية العامة للضرائب والعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، والموجّه إلى قائممقامية قضاء وسط أربيل، فإنه “استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) الصادر في تاريخ 7/8/2019 نطلب منكم وضع إشارة الحجز على مجموعة من الشركات وذلك لعدم التزامها بدفع الضرائب”.

وأشار الكتاب إلى أنه بعد ابلاغها بموجب القانون في عدم التزامها بدفع الضرائب لتلك الشركات العاملة في مجال النفط يتم وضع إشارة الحجز عليها.

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